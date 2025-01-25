السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد الافراج عنهم، تفاصيل إبعاد 70 أسيرا فلسطينيا عن بلدهم بأمر المحتل

عودة الأسرى الفلسطينيين،
عودة الأسرى الفلسطينيين، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت عن 70 أسيرًا فلسطينيًا وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر 

ووصل المفرج عنهم إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، فيما أكد إعلام فلسطيني أن تركيا تستقبل جميع الأسرى المبعدين وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تقوم فرق طبية مصرية بفحص المبعدين بمستشفيات في مدينة العريش، وهناك حالات من الأسرى المبعدين يتم علاجها بمستشفيات مصرية، والحالات الطارئة طبيا ستبقى في مصر لحين العلاج، فيما سيتم علاج بعض الحالات في الدول المستضيفة.

ويغادر بعض المبعدين من الأسرى مصر خلال 72 ساعة، بعد التنسيق مع الدول المستضيفة، ويتم تسليمهم وثائق رسمية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لتسهل دخولهم إلى الدول الأخرى التي تستضيفهم.

وفي السياق ذاته أكدت حركة حماس في بيان لها، أن وفدا قياديا من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى للحركة، يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالمسئولين فى مصر.

 

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غزة مصر تركيا حماس

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