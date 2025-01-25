السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام أمريكية تكشف موعد الإفراج عن رهائن واشنطن في غزة

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت أنه سيتم الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في قطاع غزة  في المرحلة الثانية من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت  أفرجت حركة المقاومة حماس، عن 4 أسيرات إسرائيليات، في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

الدفعة الثانية من صفقة الأسرى

وفي المقابل أفرج  جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، حيث ذكرت تقارير فلسطينية،  أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى رام الله.

 

وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

ونشرت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير المقرر أن يتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية، من صفقة التبادل وسيتم ترحيل 70 منهم إلى دول أخرى.

وأثارت إحدى الأسيرات الإسرائيليات خلافا بين نتنياهو وحماس، وهي  أربيل يهود، واشترط أن يتم السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة مقابلها.

 وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن تل أبيب وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين عبر محور نتساريم، وذلك عقب تأكدها بأن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن "هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود الاثنين في إطار صفقة محتملة".

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صفقة الأسرى غزة حماس إسرائيل

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