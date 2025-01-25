مفتي الجمهورية السابق: تفسير المتطرفين للنصوص يفرغ القرآن من الرحمة (فيديو)

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن تفسير بعض الجماعات المتطرفة للنصوص الدينية يشوه الفهم الصحيح للإسلام.

شوقي علام: جوهر الإسلام يعتمد على التسامح والرحمة

وأكد مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن تفسير هذه الجماعات يتنافى مع الفهم الصحيح للنصوص، موضحًا أن هذه الجماعات تدعي أن الآية التي تقول: "فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ"، قد نسخت جميع الآيات التي تدعو إلى الرحمة، وأسموها آية السيف وهو ما يحرف الإسلام عن جوهره الذي يعتمد على التسامح والرحمة.

وأشار إلى أن هذا التفسير المغلوط يتجاهل قواعد اللغة العربية والسياق التاريخي الذي نزلت فيه الآية، فالسياق الزماني والمكاني يُظهر أن الآية تتحدث عن المشركين المعتدين في حالة الحرب، وليس عن قتل أي شخص مشرك في أي مكان، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد هذه الآية يوضح أنه إذا استجار أحد المشركين، يجب أن يُمنح الأمان، مما ينسف التفسير الذي يقصر الآية على القتل.

ضرورة فهم القرآن والسنة في إطارها الكامل من خلال ربط الآيات ببعضها البعض

وأكّد أن هذا النوع من الفهم المشوّه يؤدي إلى التلاعب بالنصوص الشرعية لخدمة أهداف تلك الجماعات المتطرفة، مشددا على ضرورة فهم القرآن والسنة في إطارها الكامل من خلال ربط الآيات ببعضها البعض، مع مراعاة السياق الزماني والمكاني، والابتعاد عن التفسيرات التي تهدف إلى تأجيج العنف والتطرف.

وتابع: "إذا تم التعامل مع النصوص بهذا الشكل المجتزأ والبعيد عن الفهم الصحيح، فإننا نكون قد فقدنا جوهر الإسلام الذي يقوم على الرحمة واللين".

شاهد:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.