السبت 25 يناير 2025
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رياضة

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني

لاعبو ريال بيتيس
لاعبو ريال بيتيس

الدوري الإسباني، خطف فريق ريال بيتيس فوزا مثيرا من مضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ملعب سون مويس، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة في الدقيقة 73 إشهار الحكم، البطاقة الحمراء في وجه عمر ماسكاريل لاعب ريال مايوركا، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، استغل الضيوف ريال بيتيس النقص العددي وخطفوا هدف الفوز عن طريق سيدريك باكامبو، ليقتنص بيتيس 3 نقاط غالية.

 

ترتيب بيتيس وريال مايوركا في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 3 نقطة في المركز السادس.

 

من ناحية أخرى، أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في الجولة 21 من الليجا.

وشهدت قائمة الملكي، عودة الفرنسي أوريلين تشواميني، والذي غاب عن مواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

وشارك تشواميني في الحصة التدريبية، أمس الخميس، وتعافى من الإصابة، ليصبح جاهزا للمشاركة أمام بلد الوليد.

في المقابل، يفقد الريال، خدمات فينيسيوس جونيور للإيقاف، بجانب كارفاخال وميليتاو وكامافينجا وفاييخو للإصابة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، مقابل 15 نقطة في جعبة بلد الوليد متذيل الترتيب.

 

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو.

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز.

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