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رياضة

مهرجان أهداف في 8 دقائق، فياريال يكتسح ريال مايوركا في الدوري الإسباني

فياريال، فيتو
فياريال، فيتو

اكتسح فريق  فياريال نظيره ريال مايوركا برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

 

فياريال وريال مايوركا

وتمكن لاعبو فياريال من تسجيل الـ4 أهداف في 8 دقائق فقط من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وسجل لوجان كوستا الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يسجل أليكس باينا الهدف الثاني في الدقيقة 24 من زمن اللقاء.
وأضاف داني باريخو الهدف الثالث لفريق الغواصات الصفراء في الدقيقة 26، قبل أن يسجل ييريمي بينو الهدف الرابع في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

 

ترتيب فياريال وريال مايوركا

ويحتل فياريال المركز الخامس في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 33 نقطة، بينما يقع ريال مايوركا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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