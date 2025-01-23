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حوادث

تجديد حبس عصابة نسائية بتهمة سرقة الحقائب في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لاثنتين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطهن الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.  


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محكمة جنح المطرية سرقة الحقائب مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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