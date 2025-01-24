الجمعة 24 يناير 2025
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مصدر أمني يكشف لـ«فيتو» حقيقة العثور على كتب السحر بمنزل مرتكب جريمة الأقصر

مسرح جريمة الأقصر
مسرح جريمة الأقصر

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر لـ«بوابة فيتو» حقيقة العثور على كتب لطلاسم السحر الأسود والأعمال السفلية بمنزل المتهم بارتكاب جريمة منطقة أبو الجود بالأقصر.

وقال المصدر إنه لا صحة عن ما يتردد بين المواطنين في الشارع الأقصري وعلى منصات السوشيال ميديا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الأقصر قد تداولت منشورات نقلا عن جيران وأقارب مرتكب جريمة منطقة أبو الجود بالأقصر توضح أن الجاني له علاقة  بـعالم الدجل والشعوذة وبقراءة كتب سحر الأسود والسفلي.

حقيقة كتب السحر والشعوذة بمسكن مرتكب جريمة الأقصر 

 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، إذ أقدم مهتز نفسيا على إنهاء حياة موظف تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر ذبحا بسكين، وفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه وتجول بها في الشارع، وسط ذهول المارة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بالحادث وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى محل البلاغ.


وتمكن أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سيفين.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "  حجاج ك. ا"، 59 عاما. موظف بمديرية التضامن الاجتماعي  بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

جددت النيابة العامة حبس المتهم  15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، كما طالبت بالعرض على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء للتأكد من شربه الدماء وتناوله اللحم من عدمه، وإجراء تحليل مخدرات وعرضه على الطبيب النفسي للتأكد من قواه العقلية.

وصرحت النيابة العامة  بدفن جثمان الضحية إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وتم تشييع مراسم الجنازة وسط حالة من الحزن الشديد.

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