السبت 25 يناير 2025
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حوادث

ضبط محطة وقود بدون ترخيص بداخلها 3 أطنان مواد بترولية بالأقصر

ضبط محطة وقود بدون
ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بداخلها 3 أطنان من المواد البترول

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بداخلها 3 أطنان من المواد البترولية بمحافظة الأقصر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بإنشاء محطة وقود "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين وسولار" داخل "2 تنك" أسفل أرض "ملكه" وبيعها بالسوق السوداء.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر على  (1500 لتر بنزين 80، 1500 لتر سولار).

وبمواجهته قرر بقيامه بإنشاء محطة الوقود  "بدون ترخيص" وتخزينه كميات كبيرة من البنزين والسولار بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من التسعيرة الرسمية.

وأضاف بتحصله على المواد البترولية من (مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز) أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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قطاع الأمن العام قطاع الأمن مركز شرطة القرنة مديرية أمن الأقصر

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