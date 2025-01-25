الاستعدادات النهائية لمهرجان الطماطم الأول في الأقصر (فيديو وصور)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من مدينة إسنا التاريخية في الأقصر رصدت فيه الاستعدادات النهائية لمهرجان الطماطم الأول، حيث يضم المهرجان معارض للحرف اليدوية والتراثية وأيضا معرض للصور ومعرضا للشيفات لعرض اطباقهم من وصفات طبخ للطماطم، وبذلك بحضور الإعلامي مصطفى بكري وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والمواطنين.

وتستقبل فرقة المزمار البلدي بمهرجان الطماطم الأول لعام 2025، الحاضرين وسط أجواء من الفرحة والبهجة والذي قاموا بالتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

ويقول المهندس عادل زيدان رئيس المهرجان، أن بعد نجاح مهرجان المانجو الأول في يوليو الماضي وضعت الأقصر على خريطة المهرجانات الزراعية للمرة الأولى، لذلك جاءت فكرة إطلاق مهرجان الطماطم حيث تعتبر الأقصر من أكثر المحافظات اهتماما بهذا المنتج الذي يتم زراعته وتجفيفه وتصديره بجودة عالية، مضيفا أن المهرجان يمثل جسرًا بين الماضي والحاضر، حيث يربط بين التراث الأصيل للمحافظة وبين أحد أهم منتجاتها الزراعية المعاصرة، ويبرز الجهود التي تبذلها الدولة ودعمها للزراعة وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.

وأضاف زيدان،أن فعاليات المهرجان تتضمن برنامجًا زراعيًا وسياحيًا يهدف إلى تسليط الضوء على واحد من أهم المحاصيل في مصر، وسيتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة منها تكريم لأفضل مزارعي الطماطم، ومعارض فنية ومعرض للصورة الفوتوغرافية بعنوان «الذهب الأحمر»، وورشة لتعليم تجفيف الطماطم، وجلسات تصوير في حقول الطماطم، وفقرات فنية بمشاركة نجوم الفن في مصر، ومحاضرات للمزارعين، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات مما ينعكس علي المزارعين والمستثمرين في الأقصر ومما يساهم في تسليط الضوء علي زراعة الطماطم كونها واحدة من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها الي الدول العربية والأوربية.

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