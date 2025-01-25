أسعار الذهب توسع مكاسبها عالميا.. عيار 21 يقترب من 4000 جنيه.. ولماذا الاستثمار فى الفضة أكثر أمانا فى زمن الأزمات؟

المعادن النفيسة، الذهب والفضة هما من أقدم المعادن التي استخدمها الإنسان عبر التاريخ، ولهما أهمية كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وإجمالًا، يسهم كل من الذهب والفضة في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ويشكلان جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان من خلال استخداماتهما في المجالات المختلفة، وترصد “فيتو” اخر تطورات حركة التداولات على الذهب والفضة بحركة التعاملات العالمية والمحلية.

الذهب والفضة - فيتو

أسعار الذهب عالميا توسع مكاسبها لأعلى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية والمحلية على التوازى، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على السبائك الذهبية.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟

الذهب - فيتو

بالأرقام.. اسعار الذهب مختلف الأعيرة بحركة التداولات اليوم

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4394 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3295 جنيه للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2563 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2197 جنيها للبيع

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1647 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم

الذهب - فيتو

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

الاهتمام بالفضة فى الأسواق المصرية (المعدن الثمين)

تعد الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق المصرية، سواء للاستخدام الشخصي أو كاستثمار، وخلال السطور التالية ترصـد “ فيتو ” أخر أسعار الفضة بالسوق المحلى محدثة بشكل لحظى.

اقرا التالى: بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

الفضة - فيتو



أسعار الفضة في مصر بتاريخ 25 يناير 2025

سعر الأونصة عالميًا: 1,537.37 جنيه مصري (30.60 دولار أمريكي).

سعر جرام الفضة عيار 999 (نقي) ، 51.08 جنيه مصري.

سعر جرام الفضة عيار 925 (استرليني)، 47.25 جنيه مصري.

سعر جرام الفضة عيار 800، 40.87 جنيه مصري.



مصنعية الفضة في مصر

تضاف إلى سعر الفضة الخام مصنعية تختلف من محل لآخر، وتُقدر بحوالي 25 جنيهًا مصريًا للجرا

أسعار سبائك الفضة

تتوفر سبائك الفضة بأوزان مختلفة، وتختلف أسعارها بناء على الوزن والنقاء.

سبيكة 1 كيلو جرام: حوالي 51,500 جنيه مصري.

سبيكة 500 جرام: حوالي 25,750 جنيه مصري.

سبيكة 250 جرام: حوالي 12,875 جنيه مصري.

الفضة (Silver) المعدن الثمين

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم ملاحظة أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل:

العرض والطلب.

الأحداث الاقتصادية العالمية.

تقلبات سوق العملات.

الطلب على الفضة في الأسواق المصرية

الطلب على السبائك المصنوعة من الفضة يتزايد في الأسواق المصرية والعالمية نظرًا لاعتبارها وسيلة آمنة ومربحة للاستثمار.

تتفوق الفضة على الذهب في العديد من الجوانب، فهي أرخص ثمنًا وأكثر انتشارًا وتُعرف الفضة بالمعدن النبيل والأبيض بسبب لونها الناصع وقدرتها على تحمل التشكيل والتصنيع، وتضاهي لمعانها الذهب الأبيض. من الناحية الكيميائية، يُرمز للفضة بالرمز “Ag”، وتعني كلمة “أرجنتم” باللاتينية الأبيض أو اللامع.

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة المجوهرات والتحف، وكذلك في الإلكترونيات والتصوير.، المكسيك وبيرو هما أكبر الدول المصدرة للفضة في العالم، وتوجد أهم احتياطياتها في بيرو وبولندا وتشيلي وأستراليا، كما كان للفضة أهمية كبيرة في الحضارة الفرعونية وكانت تستخدم في القرون اللاحقة في القصور الملكية والتحف الثمينة حيث إن الفضة تُعتبر معدنًا راقيًا ومشغولاتها تضيف قيمة إلى أي قطعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.