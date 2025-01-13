بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

هل الاستثمار في الفضة يدر عائدا أكبر من الذهب؟، سؤال يشغل بال المستثمر الذي يرغب في حفظ أمواله في أصول تضمن له حفظ قيمة أمواله وإضافة ربح لها، وكان الذهب وما زال أكثر المعادن التي يلجأ لها أي مستثمر للحفاظ على أمواله، ولكن هل هناك تغيرات في الأسواق جعلت الفضة هي المعدن الأفضل للاستثمار والأكثر ربحية، هذا الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات: هل تعد الفضة استثمارا طويل الأجل ؟، وهل هي استثمار آمن؟

في هذا التقرير نجيب على كل هذه الأسئلة، ونوضح كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل آمن:

كانت الفضة اغلى من الذهب في مصر القديمة، بسبب ندرتها وصعوبة العثور عليها بشكل حر في كثير من الأحيان، حيث كانت تتوافر مناجم الذهب في مصر بهذا الوقت، والمعادن النفيسة كأي سلعة تخضع لنظرية العرض والطلب، لذلك ظلت الفضة المعدن الأغلى حتى القرن الـ15 قبل الميلاد.

ولكنك تجد دائما إقبال الناس على الذهب كملاذ آمن للحفاظ على الأموال وتحويلها لأصول تضمن القيمة والربح ويرجع هذا بسبب ثقافة المصرين أن الذهب هو المعدن الآمن وأن الفضة مجرد معدن يستخدم فقط للزينة.

وأكدت الدكتورة "حنان رمسيس" خبيرة الاقتصاد في تصريح لـ فيتو أن الفضة تعد وسيلة مناسبة من وسائل التحوط المادي على المدى الطويل.

هل الاستثمار في الفضة اكثر ربحية من الاستثمار في الذهب ؟

وفي الآونة الأخيرة بدأ الارتفاع في سعر الفضة , بقفزات كبيرة فمثلًا كان سعر جرام الفضة النقية عيار 999 في يناير 2023 حوالي 20.82 جنيه، بينما وصل سعر الجرام من نفس العيار في بداية عام 2025 حوالي 50 جنيها، وهي زيادة تصل الى 150% في عامين فقط.

بينما كان سعر جرام الذهب عيار 24 في يناير سنة 2023 حوالي 1914 جنيها بينما سجل في بداية عام 2025 حوالي 4252 جنيها وهي زيادة بنسبة 122.2%، ومن خلال هذه المقارنة نعرف ان الشخص الذي اسثمر في الفضة من بداية عام 2023، حصل على أرباح أعلى من الذي اسثمر في الذهب بنسبة 28% تقريبًا.

ويشير الكثير من خبراء الاقتصاد بتوقعهم لارتفاع سعر الفضة هذا العام 2025 ليصل سعر جرام الفضة عيار 999 الى 100 جنيه وهو ما يعني زيادة 100% تقريبًا، بينما يتوقعون ارتفاع سعر الذهب الي حوالي 35%.

ما سبب ارتفاع سعر الفضة في السنين الاخيرة ؟

ومن جانبه، صرح "عدلي ميلاد" عضو الغرفة التجارية وأحد العاملين في تجارة وصناعة الفضة "لفيتو": ان الفضة يرتفع سعرها بوتيرة اكبر في الاوضاع السياسية المستقرة , وان انتهاء الحروب يجعل الزيادة علي سعرها كبير , عكس الذهب الذي يرتفع سعرة في اوقات الازمات والحروب , واضاف ان هذا بسبب دخول الفضة مؤخؤًا في العديد من الصناعات الخاصة بمستقبل افضل للبيئة , حيث تدخل الفضة في صناعة السيارات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية وصناعة الإلكترونيات , كما تدخل الفضة في المجال الطبي بشكل متوسع سواء علي شكل مضاد للفيروسات والبيكتريا او في طلاء الاجهزة الطبيه الحديثة او في طلاء أنابيب التنفس الصناعي وعلي مر التاريخ استخدمت الفضة في الطب لخواصها المضادة للبكتريا.

كيف ابداء في الاستثمار في الفضة ؟

وأكد العاملون في مجال الفضة أن افضل استثمار في مجال الفضة يكون من خلال شراء الخام لتجنب رسوم المصناعية والتي تتسبب في زيادة سعر الجرام بشكل كبير في حالة الشراء وانخفاضة في حالة البيع.

وتاتي السبائك في المرتبة الثانية والاقل ربحية من الخام , بينما تعد المشغولات الفضية بعيدة عن الاستثمار فهي تستخدم للزينة بسبب ارتفاع سعر المصناعية فيها مما يجعلها تفقد قيمة الاستثمار.

لذلك ينصح الخبراء في حالة الرغبة في الاستثمار في معدن الفضة تجنب المشغولات , والحصول علي الفضة بشكلها الخام او علي هيئة سبائك.

ويقدم العديد من أصحاب العلامات التجارية المتخصصة في الفضة سبائك تبدا من 2.5 جرام للتسهيل علي الراغبين في الاستثمار , وبسبب سعر الفضة البسيط بالنسبة لسعر الذهب يجعل من السهل اقتناء الكثير من الجرامات وحفظ المبالغ الصغيرة.

عيوب الاستثمار في الفضة

وتكمن خطورة الاستثمار في الفضة في سعرها القليل رغم انه ميزة في سهولة الاستثمار باي مبلغ الا ان قلة ثمنها تجعلها تتاثر بشكل كبير في اي تراجع او تغير في السوق , فمثلا بالاسعار الحالية لو تاثر سعر الفضة وتراجع 5 جنية في الجرام يعد هذا خسارة كبيرة حيث تكون خسارة في قيمة الاصول بنسبة 10% , بينما لو انخفض سعر جرام الذهب 50 جنيه وهو عشر اضعاف المبلغ بالنسبة للفضة الا ان الخسارة هنا تكون بنسبة 1.8% فقط.

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