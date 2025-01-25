مهارات يجب تعليمها للطفل، في سن ما قبل المدرسة

مهارات يجب تعليمها للطفل، تعد مرحلة ما قبل المدرسة (من عمر 3 إلى 6 سنوات) فترة هامة وحاسمة في حياة الطفل، حيث يتطور فيها بشكل كبير على الصعيدين العقلي والجسدي.

أوضحت الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن خلال هذه المرحلة من حياة الطفل، يكون فيها مستعدًا لاكتساب المهارات الأساسية التي تمهد له الطريق للنجاح في الحياة الأكاديمية والاجتماعية.

أضافت الدكتورة عبلة، أنه من المهم أن يعمل الوالدان على تعزيز هذه المهارات بطرق مدروسة وممتعة.

مهارات يحتاج الطفل لتعلمها قبل المدرسة

فيما يلي، تستعرض الدكتورة عبلة، مجموعة من المهارات التي يجب تعليمها للطفل في سن ما قبل المدرسة:

مهارات يحتاجها الطفل



1. المهارات الاجتماعية

تعتبر المهارات الاجتماعية من أهم المهارات التي يحتاج الطفل لتعلمها في هذه المرحلة. يجب أن يتم تعليمه كيفية التفاعل مع الآخرين بطريقة إيجابية، مثل:

مشاركة الألعاب: تشجيع الطفل على اللعب مع أقرانه وتقاسم الألعاب بطريقة عادلة.

التعاطف والتفاهم: غرس قيمة التعاطف في الطفل، مثل مساعدته على فهم مشاعر الآخرين والتعامل بلطف.

التعبير عن المشاعر: تعليم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره بالكلمات بدلًا من السلوك العدواني أو البكاء المفرط.

اتباع التعليمات: تدريب الطفل على الانتباه إلى التوجيهات واتباعها، وهي مهارة أساسية للاستعداد للدخول إلى المدرسة.



2. المهارات الحركية

في هذه المرحلة، ينمو الجهاز الحركي للطفل بشكل ملحوظ، ويحتاج إلى تطوير مهاراته الحركية الدقيقة والكبيرة:

الحركات الكبرى: مثل القفز، الجري، والتوازن، من خلال الألعاب الرياضية أو الأنشطة الخارجية.

الحركات الدقيقة: مثل استخدام الأقلام لتلوين الأشكال، تقطيع الورق بمقص آمن، أو تركيب القطع الصغيرة في ألعاب البناء.

هذه المهارات لا تسهم فقط في نموه الجسدي، بل تساعده أيضًا على تنمية التنسيق بين اليد والعين.

3. المهارات اللغوية والتواصل

تعليم الطفل كيفية التعبير عن أفكاره واحتياجاته بالكلمات يعتبر أساسيًا:

تعلم المفردات الجديدة: يمكن تعزيز ذلك عن طريق قراءة القصص اليومية أو إجراء محادثات بسيطة مع الطفل.

الأسئلة والإجابات: تشجيعه على طرح الأسئلة والإجابة عن استفساراته بطريقة تشجعه على التفكير والاستكشاف.

الإنصات: تعليمه أهمية الاستماع الجيد للآخرين وعدم مقاطعتهم أثناء الحديث.



4. مهارات الاستقلالية والعناية بالنفس

يجب أن يبدأ الطفل في الاعتماد على نفسه في أداء بعض الأنشطة اليومية، مثل:

ارتداء الملابس: تعليمه كيفية اختيار ملابسه وارتدائها بنفسه.

النظافة الشخصية: مثل غسل يديه قبل وبعد الطعام وتنظيف أسنانه.

تنظيم ألعابه: تدريبه على ترتيب ألعابه بعد الانتهاء من اللعب.

هذه المهارات تمنحه الثقة بالنفس وتساعده على الاستعداد لمرحلة المدرسة.

5. المهارات الحسابية الأساسية

من المهم تعريف الطفل بالمفاهيم الأساسية للرياضيات بطريقة بسيطة وممتعة:

العد: يمكن تشجيعه على العد باستخدام ألعابه أو الأشياء المحيطة به.

الأشكال والألوان: مساعدته على التمييز بين الأشكال الهندسية المختلفة والألوان من خلال الأنشطة الفنية.

المقارنة: مثل تحديد العناصر الأكبر أو الأصغر، الأطول أو الأقصر.



6. المهارات الإبداعية

إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن إبداعه يساهم في تعزيز خياله وتفكيره الإبداعي:

الرسم والتلوين: توفير أدوات الرسم لتشجيعه على التعبير عن مشاعره وأفكاره.

اللعب التخيلي: مثل تمثيل أدوار مختلفة (طبيب، معلم، بائع) من خلال الألعاب.

صنع الحرف اليدوية: مثل تشكيل الأشكال بالطين أو صنع أشياء بسيطة باستخدام الورق والمواد الآمنة.



7. مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار

تعليم الطفل كيفية التفكير وحل المشكلات يعزز من قدرته على مواجهة التحديات في المستقبل:

الألعاب التعليمية: مثل تركيب الألغاز أو الألعاب التي تتطلب التفكير المنطقي.

طرح الخيارات: إعطاؤه خيارات متعددة، مثل اختيار ماذا يريد أن يرتدي أو أي لعبة يود أن يلعب بها.

مهارات للطفل قبل المدرسة



8. المهارات العاطفية

تعزيز النضج العاطفي للطفل في هذه المرحلة يساعده على التكيف مع التغيرات ومواجهة المواقف المختلفة:

التعامل مع الإحباط: تعليم الطفل كيفية تقبل الإحباط عند الفشل في تحقيق شيء ما، وتشجيعه على المحاولة مجددًا.

ضبط النفس: تدريبه على الانتظار دوره أثناء اللعب أو الحديث.

الاحتفال بالإنجازات: تشجيعه ومكافأته على تحقيق أهداف صغيرة لبناء ثقته بنفسه.



9. مهارات القراءة والاستعداد للكتابة

القراءة والكتابة هي أساس التعلم الأكاديمي، ويمكن تعزيزها بطرق ممتعة:

التعرف على الحروف: باستخدام بطاقات الحروف أو الأغاني التعليمية.

الإمساك بالقلم: تعليمه كيفية إمساك القلم بشكل صحيح والكتابة على خطوط مرسومة مسبقًا.

القراءة اليومية: قراءة القصص بصوت عالٍ لتطوير حبه للكتب وتعزيز قدرته على التركيز.



10. المهارات الأخلاقية والقيم

يجب أن تبدأ عملية غرس القيم والمبادئ في وقت مبكر:

قول الحقيقة: تعليمه أهمية الصدق.

الاحترام: توضيح ضرورة احترام الكبار والأطفال الآخرين.

التعاون: تدريبه على مساعدة الآخرين والعمل الجماعي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.