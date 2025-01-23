محافظ الغربية يستعرض جاهزية المعدات للطوارئ (صور)

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اصطفاف المعدات بأرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجستية بطنطا، لمراجعة موقف المعدات في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.

لمجابهة أي أزمة أو كارثة

جاء ذلك في إطار استعداد أجهزة محافظة الغربية لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث. انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وبحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لـ محافظة الغربية المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.

بمشاركة عدد كبير من المعدات والمركبات

وأشاد محافظ الغربية بكفاءة المعدات والاصطفاف الجيد،حيث يشارك في عرض الاصطفاف عدد كبير من المعدات والمركبات المتوافرة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والإسعاف، وسيارات النقل الثقيل واللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، وتم اصطفافها في طابور سير للمعدات بمختلف أنواعها وأحجامها ومهامها، والتي تصلح لمجابهة أية أزمات طارئة.

إجراء تجارب للمهام الأساسية

وقام محافظ الغربية بالمرور على جميع المعدات المصطفة وتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها، وأكد محافظ الغربية أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وأشار محافظ الغربية الى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة، وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

وفي في ختام جولته، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة في الاصطفاف على جهودهم المبذولة في تجهيز المعدات وضمان جاهزيتها. وأعرب عن امتنانه للمسؤولين عن صيانة المعدات، قائلًا: “إن هذا الاصطفاف يعكس الالتزام الكبير والتنسيق العالي بين كافة الجهات المعنية، ونحن على ثقة بأن جهودكم المستمرة ستساهم في حماية أرواح المواطنين وضمان استجابة سريعة وفعّالة في حال حدوث أي طارئ.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.