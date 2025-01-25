السبت 25 يناير 2025
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بروتوكولات تعاون بين جامعة بنها وشركات للاستثمار الصناعي لتوفير فرص عمل للخريجين

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على الاستثمار في خريجيها واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة بهدف إكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل.

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جامعة بنها: نحرص على الاستثمار في الخريجين 
جاء ذلك على هامش استقبال رئيس جامعة بنها  وفد كل من شركة العربى المتحدة للاستثمار الصناعى والتجارى برئاسة  محمد عفت رئيس نشاط ادارة الموهبة، وسيمبلكس للبرمجيات والحلول الصناعية برئاسة  محمد منصور رئيس الشؤون التجارية، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر عبد الرحمن مدير مركز التطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا، شيرين شوقى أمين عام الجامعة،  مريم الجابي مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية.

تعزيز التعاون بين جامعة بنها والمؤسسات الأكاديمية
وقال الجيزاوى إن اللقاء يأتى فى إطار تعزيز التعاون بين جامعة بنها والمؤسسات الأكاديمية والصناعية لخلق فرص عمل مستدامة للخريجين، مؤكدا على ربط المقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك توفير فرص للطلاب للتعلم من خلال التخصصات البينية المختلفة لتوسيع قاعدة معارفهم ومهاراتهم.

مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني جامعة بنها 
من ناحية أخرى استعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني لدعم الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل من خلال العديد من البرامج التدريبية الهامة، مشيدا بدور مركز التطوير المهني بالجامعة وتنفيذ أول مائدة مستديرة مع رجال الأعمال، وأصحاب الشركات  للحصول على معلومات عن كيفية دمج الخريجين في سوق العمل من خلال رصد المهارات المطلوب توافرها لدى الخريج للحصول على فرص عمل مناسبة.
وعلى هامش اللقاء شهد رئيس جامعة بنها توقيع مذكرات تعاون بين الجامعة وشركتى العربى المتحدة للاستثمار الصناعى وسيمبلكس للبرمجيات والحلول الصناعية والتي توفر فرص تدريب للطلاب وفرص العمل للخريجين.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها القليوبية

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