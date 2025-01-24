6 قرارات من الأعلى للجامعات بشأن "بنها"

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على اعتماد الهوية البصرية للجامعة والموافقة على تعديلات اللائحة الداخلية للدراسات العليا لكلية الهندسة بشبرا، بالإضافة إلى الموافقة على برنامج هندسة الحاسبات والأنظمة المدمجة بكلية الهندسة.

الأعلى للجامعات على اللائحة الدراسية (الإعلام - الآثار)

وأشار الجيزاوي إلى أن المجلس وافق أيضا على اللائحة الدراسية لـ (الإعلام - الآثار) بكلية الآداب، وإضافة عدد من البرامج الجديدة، وكذلك إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا، واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

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