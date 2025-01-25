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جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

جامعة بنها تشارك
جامعة بنها تشارك في معرض الكتاب،فيتو

شاركت جامعة بنها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، وذلك من خلال تنظيم زيارات طلابية خلال فعاليات المعرض.

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جامعة بنها في معرض  القاهرة الدولي
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، حرص جامعة بنها  على المشاركة في معرض  القاهرة الدولي للكتاب كونه من أهم الفعاليات الثقافية وذلك بهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.
من ناحية أخرى شارك طلاب الجامعة فى الندوة التثقيفية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "بؤرة الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومى المصرى" خلال فعاليات المعرض وحاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء الدكتور أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، والسفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر في سوريا واسرائيل سابقا، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

يذكر أن فعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ 56 قد شهد إقبال جماهيريا أول يوم لاستقبال الجمهور.

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الدكتور ناصر الجيزاوي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 معرض القاهرة الدولي للكتاب

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