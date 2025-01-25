حصر ومراجعة السويقات بأسوان لإعادة تخصيصها أو تشغيلها

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ للمشروعات اللواء ياسر عبد الشافى لحصر ومراجعة جميع السويقات غير المستغلة بمختلف أنحاء مدينة أسوان، وتحديد موقفها القانونى، مع دراسة إعادة استغلالها بالمزاد العلنى طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين، ونقلهم إلى أماكن حضارية متميزة بهذه السويقات.

قرار محافظ أسوان

أضاف أن ذلك يتكامل مع قرار محافظ أسوان بعدم التهاون مع أى مخالفات وسرعة إزالة التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة بحرم الطرق والشوارع الداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية للقضاء على العشوائية، وعدم التصريح بإقامة أى أكشاك أو كرافانات داخل كافة أنحاء المدن.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى ان الهدف من كل هذه القرارات استكمال جهود رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة حتى تعود أسوان لشكلها الحضارى والجمالى الذى يليق مع مكانتها التاريخية.

وشدد علي مواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات، وخاصة بعد الانتهاء من الدراسة العلمية للتعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها بالشكل المطلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.