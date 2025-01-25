السبت 25 يناير 2025
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محافظات

حصر ومراجعة السويقات بأسوان لإعادة تخصيصها أو تشغيلها

السويقات فى اسوان
السويقات فى اسوان

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ للمشروعات اللواء ياسر عبد الشافى لحصر ومراجعة جميع السويقات غير المستغلة بمختلف أنحاء مدينة أسوان، وتحديد موقفها القانونى، مع دراسة إعادة استغلالها بالمزاد العلنى طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين، ونقلهم إلى أماكن حضارية متميزة بهذه السويقات.

قرار محافظ أسوان 

أضاف أن ذلك يتكامل مع قرار محافظ أسوان بعدم التهاون مع أى مخالفات وسرعة إزالة التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة بحرم الطرق والشوارع الداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية للقضاء على العشوائية، وعدم التصريح بإقامة أى أكشاك أو كرافانات داخل كافة أنحاء المدن.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى ان الهدف من كل هذه القرارات استكمال جهود رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة حتى تعود أسوان لشكلها الحضارى والجمالى الذى يليق مع مكانتها التاريخية.

وشدد علي مواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات، وخاصة بعد الانتهاء من الدراسة العلمية للتعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها بالشكل المطلوب.

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​ أسوان الأسواق الاحياء السكنية عشوائيات أكشاك

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