هل يمكنك تخيل أن كل المواقف التي مثلها توفيق الدقن قام بها وأمامه كاميرات وإضاءة وفريق العمل، من مخرج ومساعديه وفنيين للصوت وللتصوير وللديكور وللملابس وللبوفيه وممثلين آخرين سيؤدون أدوارهم بعده؟!

هل تخيلت للحظة أن إفيهاته وجمله التي اشتهر بها، وربما ضرب رقما قياسيا في عددها من، أحلي من الشرف مافيش، إلي يا آه يا آه، وإخص، وصلاة النبي أحسن، والعلبة دي فيها فيل، وآلو يا أمم، وغيرها نقول: هل تخيلت أنها تمثيل، وأنه يؤدي دورا في عمل فني أم أنه علي طبيعته إلي آخر حدود التلقائية؟!



عظماء الشر علي الشاشة العربية وفي الأفلام المصرية كثيرون، ويشكلون ركنا أساسيا في تميز الفن المصري من استيفان روستي، ومحمود المليجي، وزكي رستم، إلي محمود إسماعيل، وعادل أدهم، لكن تميز توفيق الدقن بخليط من البساطة والتلقائية والقرب من الناس، وخفة الظل كما رأيناه في مراتي مدير عام، وسكة السلامة، وكما رأيناه تراجيديا في أحلام الفتي الطائر وعلي باب الوزير، في توليفة مدهشة ربما لم تتيسر لأحد بالقدر الذي تيسرت له!



كثيرون من فنانينا جمعوا بين الشر والكوميديا في ازدواج وجوه مدهش.. منهم وحيد سيف، وسيد زيان، ورجائي الميرغني، ونبيل بدر، وآخرون لكن تبقي بصمة توفيق الدقن كبيرة، وقد يكون الوحيد الذي يجبر مشاهديه علي الفصل التام بين الوجهين إلي حد التعاطف معه!



كل ذلك وغيره في واحد من أهم كتب معرض الكتاب هذا العام للزميل الكاتب الصحفي البارز رشدي الدقن، الذي يحمل سيرة عمه، متباهيا فخورا بها ويصل بها رحمه ومدافعا عنها في زوايا عديدة، قد يكون هناك تقصير إعلامي في تناولها أو توضيحها.. نراه يغوص فيها موضحا شارحا مزيلا أي غبار قد تراكم علي سيرة الفنان الكبير الناصعة..



زملاء عديدون لهم في معرض الكتاب إصدارات وكتب.. سنحاول تناول ما تيسر لنا منها قبل نهاية المعرض.. كل معرض وأنتم بكل خير.

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