السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

بزي الاحتلال العسكري، الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الـ 4 من غزة

الأسيرات، فيتو
الأسيرات، فيتو

 تسلم الصليب الأحمر الأسيرات الإسرائيليات الـ٤ المحتجزين في قطاع غزة.

وظهر الأسرى خلال عملية التسليم وهم يرتدون زي الاحتلال العسكري.

وتجمع عناصر من حركة حماس في موقع تسليم الرهينات الإسرائيليات بغزة، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن طاقم الصليب الأحمر تلقى الآن أوامر بتوجه مركباته إلى نقطة تسليم الأسيرات في القطاع.

 

استعدادات للإفراج عن الأسرى الإسرائيليات

 ووفقا للقناة 12 العبرية، فقد تم إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن بحدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقالت يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: الاستعدادات اكتملت لاستقبال المختطفات العائدات من قطاع غزة.

 

عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين

 وتجرى اليوم السبت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس والاحتلال.

ومن المرتقب أن تفرج حركة حماس عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الدولة العبرية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن تسليم المحتجزات الإسرائيليات سيتم بين الساعة الثانية عشر ظهرا والثانية ظهرا بتوقيت القدس. فيما لم تُحدد ساعة بعينها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، والمتوقع أن تماطل إسرائيل في تسلميهم حتى الساعات الأخيرة من يوم السبت مثلما فعلت مع الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الأطفال حيث أطلقت سراحهم بعد منتصف الليل.

وأعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا وسط إسرائيل فتح أبوابه لاستقبال المحتجزات فور تسليمهن للجانب الإسرائيلي.

 

أسماء المحتجزات لدى حركة حماس

والجمعة نشرت حركة حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن، وهن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

بدوره، نشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن السبت.

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