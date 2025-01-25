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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدرى الأغنام بالأقصر غدا

المواشي
المواشي

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من غدا الأحد  الموافق ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥.

القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام

جاء ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية. 


وأشار إلى أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها


ومن جانبه أوضح الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أن الحملة تستهدف تحصين ٣٥٣٧٢ رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين عدد ٣٣٩٥٦ راس أغنام ضد جدرى الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مضيفا أنه وفقًا لتوجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة بتكثيف أعمال لجان التحصين لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت وأن لجان التحصين تنتقل من بيت إلي بيت وإلي جميع مزارع المحافظة لضمان وصول خدمة التحصين إلي كل الثروة الحيوانية بالأقصر وللحفاظ على الثروة الحيوانية.

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