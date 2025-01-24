الجمعة 24 يناير 2025
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مفاجأة في الصحيفة الجنائية لمرتكب جريمة الأقصر المرعبة

قسم شرطة الأقصر،
قسم شرطة الأقصر، فيتو

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، تفاصيل مثيرة عن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بقتل موظف التضامن الاجتماعي في منطقة أبو الجود بالأقصر وفصل رأسه عن جسده.

الصحيفة الجنائية 


وأكد المصدر أمني لـ«فيتو»: صحيفة الحالة الجنائية للجاني الذي يدعى «سفيان. ر» يبلغ من العمر 38 عاما، مقيم بناحية منطقة أبو الجود بدائرة قسم شرطة الأقصر، له تاريخ مرضي نفسي منذ 11 عاما، وزاد تفاقما في عام 2014 عند وفاة والدته.

 

وأوضح المصدر أن الجاني سبق اتهامه في 5 قضايا تعدٍ وضرب المارة، وتعدى على شقيقه بسكين، كما أن صحيفته الجنائية تخلو من الاتجار في المواد المخدرة أو سبق ضبطه بتعاطيه المخدرات.

القصة الكاملة 

وتعود أحداث القضية تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث أقدم مهتز نفسيا على التخلص  حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية بمحيط مسرح الجريمة ومنزلا الجاني والمجني عليه.

ضبط الجاني

ونجح أمن الأقصر في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سيفين.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "  حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

دفن الضحية 

وأمرت النيابة العامة مساء يوم الأربعاء بعد 24 ساعة على جريمة منطقة أبو الجود بالأقصر بدفن جثمان الضحية إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وتم تشييع مراسم الجنازة وسط حالة من الحزن الشديد.

حبس مرتكب الجريمة 

فيما جددت النيابة العامة مساء أمس الخميس حبس المتهم بقتل موظف وفصل رأسه عن جسده 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، كما طالبت بالعرض على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء للتأكد من شربه الدماء وتناوله اللحم من عدمه، وإجراء تحليل مخدرات وعرضه على الطبيب النفسي للتأكد من قواه العقلية.

طلاسم سحر ومخدر الشابو

وكان جيران وأقارب مرتكب جريمة منطقة أبو الجود بالأقصر قد كشفوا أن منزل الجاني يحتوي على كتب لطلاسم السحر الأسود والسفلي كان يقوم بالقراءة بها في وقت سابق وقد يكون سببا لارتكابه الجريمة، فيما نفى مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر حقيقة ما يتردد من شائعات بين المواطنين، فيما وزعم رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي أن الجاني نفذ جريمته لكونه تحت تأثير مخدر الشابو الذي كان يتعاطاه في وقت سابق.

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