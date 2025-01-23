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نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 الترم الأول، يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق "طنطا - كفر الشيخ"

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025 

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2025  الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2025 الترم الأول.

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس 23 يناير 2025 باختبار مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

استقبال 98 ألف طالب وطالبة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن قد أعلن أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية لعام 2025 استقبلت 98 ألف طالب وطالبة، حيث تم تخصيص 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي ستستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.

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