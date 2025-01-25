خبير: طلب إسرائيل بمهلة للانسحاب من لبنان انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن مطالبة إسرائيل بمهلة إضافية للانسحاب من لبنان تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه برعاية الضامنين الدوليين.



الاتفاق، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

وأكد فى تصريح لفيتو أن هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، يفرض على جميع الأطراف الالتزام بتنفيذه بشكل كامل ودون تأخير، مؤكدا على أن منح إسرائيل مهلة إضافية يخل بتوازن الاتفاق ويهدد الأمن الإقليمي، بما يتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

الضامنون الدوليون لهذا الاتفاق يتحملون مسؤولية كبيرة

وواصل حديثه قائلا إن الضامنين الدوليين لهذا الاتفاق، يتحملون مسئولية كبيرة في التأكد من التزام إسرائيل بالتعهدات المقررة، وضمان تنفيذها بشكل فعّال. إن دور هؤلاء الضامنين لا يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار، بل يمتد إلى الضغط على الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها، خصوصًا عندما تكون هناك محاولات لتأجيل أو تعديل الاتفاقات بما يتعارض مع نصوصها وروحها.

تقديم الدعم اللازم للبنان في مواجهة هذه التحديات

وتابع من واجب المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم اللازم للبنان في مواجهة هذه التحديات، والعمل على ضمان أن تظل الاتفاقات الدولية قائمة وتُنفذ بحسن نية، بهدف تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، امس الجمعة، إن تمديد وقف اطلاق النار في لبنان أمر ضروري بشدة، وإنها سعيدة ببدء جيش الاحتلال الانسحاب من المناطق الوسطى من البلاد، وفق وكالة "رويترز".



البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان "أمر ضروري"



وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله؛ لأن شروطه لم تُنفذ بالكامل.



ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني



وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، "إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة".

وأضاف: "نحن سعداء ببدء قوات الاحتلال الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد

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