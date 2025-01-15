الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ وقف النار وإدخال المساعدات لغزة

فرحة الفلسطينيين
فرحة الفلسطينيين في غزة، فيتو

دعت  مصر  كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ضغط الوسطاء لإنهاء معاناة الفلسطينيين 

وقال مصدر أمني إن إصرار وضغط الوسطاء علي طرفي الصراع كان بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة  .

أجواء احتفالات وفرح قرب التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار
 

وشهدت عدة مدن بقطاع غزة أجواء احتفالية وفرحًا على الرغم  مع تواتر الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وجاء ذلك بعدما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

و بحسب “ الجزيرة الاخبارية” أوضحت المصادر أنه من المقرر أن يصدر بيان قطري مصري أمريكي  بعد قليل يشمل ضمانات بعدم استئناف إسرائيل للحرب لاحقا.

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