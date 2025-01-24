الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان: أمر ضروري

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

قالت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم الجمعة، إن تمديد وقف اطلاق النار  في لبنان أمر ضروري بشدة، وإنها سعيدة ببدء جيش الاحتلال  الانسحاب   من المناطق الوسطى من البلاد، وفق وكالة "رويترز".

البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان "أمر ضروري"

وذكر مكتب رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من  اليوم  الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله؛ لأن شروطه لم تُنفذ بالكامل.

ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني

 

وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، "إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة".

وأضاف: "نحن سعداء ببدء قوات الاحتلال الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد

 

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إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الاحتلال الإسرائيلي الشعب اللبناني الولايات المتحدة حزب الله

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