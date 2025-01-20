نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

رصدت عدسات المصورين، يوم الإثنين، لحظة عفوية أثناء حفل التنصيب في واشنطن، جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في مشهد أثار اهتمام الحضور.

قبعة ميلانيا الكبيرة

وقع ترامب في موقف محرج عندما اقترب من زوجته ميلانيا في مبنى الكونغرس (الكابيتول)، محاولًا تقبيلها على خدها أمام الجمهور.

إلا أن قبعة ميلانيا الكبيرة التي كانت ترتديها تسببت في صعوبة تنفيذ الحركة، مما اضطر ترامب لإعطائها "نصف قبلة" بشكل غير تقليدي، حيث اكتفى بتقبيل الهواء لتجنب المزيد من الإحراج.

المشهد أثار ضحك الحضور في القاعة، كما لفت انتباه المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا الموقف على نطاق واسع، مما أضفى جوًا من المرح على الحفل الرسمي.

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