بمبلغ خيالي، آينتراخت فرانكفورت يضم بديل عمر مرموش من الدوري الفرنسي

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تعاقده مع لاعب جديد لتعويض رحيل الدولي المصري عمر مرموش، الذي انضم مؤخرًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونجح آينتراخت فرانكفورت في الحصول على توقيع إيلي واهي، مهاجم منتخب فرنسا تحت 21 سنة حتى عام 2030 قادمًا من مارسيليا الفرنسي.

وغادر عمر مرموش الذي سجل 15 هدفًا ومنح 10 كرات حاسمة في 17 مباراة في "بوندسليجا"، والتحق بصفوف بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية مقابل 68 مليون يورو.

ولم يكشف فرانكفورت عن المبلغ الذي دفعه مقابل الحصول على خدمات واهي الذي وقّع لمدة 5 سنوات ونصف السنة حتّى صيف 2030، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الصفقة بلغت 20 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 25 مليونا مع المكافآت.

وسجل واهي (22 عامًا) 3 أهداف مع تمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم مع مارسيليا الذي انضم إليه قادمًا من لانس في أغسطس 2024 بعدما سجل 12 هدفًا في مختلف المسابقات، علما بأنه برز في صفوف مونبلييه حيث سجل 19 هدفًا في الدوري خلال موسم 2022-2023.

وقال واهي "أردت اغتنام الفرصة والمجيء إلى هنا، أريد أن أرد الثقة التي وُضعت فيَّ بأداء جيد وأهداف كثيرة".

وسيزامل واهي مواطنه أوجو إيكيتيكي الذي كان يشكّل مع مرموش ثاني أفضل ثنائي في "بوندسليجا" بـ24 هدفا، خلف الثنائي الإنجليزي هاري كاين وجمال موسيالا في بايرن ميونخ (16 هدفا للأول و9 للثاني).

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