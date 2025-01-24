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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

آينتراخت فرانكفورت،
آينتراخت فرانكفورت، فيتو

الدوري الأوروبي، ضمن آينتراخت فرانكفورت الألماني، تأهله مباشرة لثمن نهائي الدوري الأوروبي، بالفوز 2-0 على ضيفه فرينكفاروزي المجري، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري، مساء الخميس.

 

وكان مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق كامل لضم عمر مرموش البالغ من العمر 25 عامًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية مؤخرا.

 

وأحرز كان أوزون وأوجو إيكيتيكي، هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 49 و59، ليرفع الفريق الألماني رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني ليتأهل مباشرة رفقة لاتسيو الإيطالي وأتلتيك بيلباو الذي يحتل المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف.

 

أما الفريق المجري فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز 22 ليواصل كفاحه لضمان التأهل لمرحلة ملحق دور 16 الذي سيقام بمباراتين ذهابا وإيابا.


وفي نفس التوقيت، ضمن لاتسيو، الصدارة في مرحلة الدوري بعد الفوز على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني بنتيجة 3-1 على ملعب الأولمبيكو.

وسجل ماريو جيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس، أهداف لاتسيو في الدقائق 5 و32 و34.

بينما أحرز أندير بارينتشيا، هدف ريال سوسييداد الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 19 نقطة في قمة الترتيب بسجل خال من الهزائم قبل مباراته أمام براجا البرتغالي في الجولة الأخيرة بالأسبوع المقبل.

أما ريال سوسييداد فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 18.

ويتأهل أول 8 أندية في جدول الترتيب مباشرة لدور 16، بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 مرحلة الملحق بمباراتين ذهابا وإيابا لإكمال عقد دور 16.

وفي مباريات أخرى أقيمت بنفس التوقيت في إطار الجولة السابعة، فاز باوك سالونيكا اليوناني على سلافيا براغ التشيكي 2-0، وسانت جيلواز البلجيكي على سبورتينج براجا البرتغالي 2-1.

وانتصر ميتيلاند الدنماركي على لودوجوريتس البلغاري بنتيجة 2-0، وإلفسبورج السويدي على نيس الفرنسي بهدف نظيف، وريجاس سكولا اللاتفي على أياكس أمستردام بنفس النتيجة (1-0).

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