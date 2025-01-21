الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يعوض رحيل عمر مرموش بثنائي دنماركي وفرنسي

آينتراخت فرانكفورت
آينتراخت فرانكفورت

ذكرت تقارير عالمية أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، يسعى لضم اللاعب الدنماركي ماتياس كفيستجاردن ذو الـ 22 عامًا، لاعب بروندبي لتعويض انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

ومثل كفيستجاردن وطنه في فئات تحت 18 و19 و21 سنة.

ويرتبط كفيستجاردن مع بروندبي بعقد حتى عام 2027 ولكنه مستعد لمغادرة الفريق الدنماركي.

 

فيما حسم نادي آينتراخت فرانكفورت تعاقده مع اللاعب الفرنسي إيلي واهي 22 عامًا، لاعب مارسيليا، بهدف تعويض غياب عمر مرموش.

وكشف الإعلامي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، أن الاتفاق بين آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا بشأن إيلي واهي يقترب من الاكتمال، إذ تتم مناقشة التفاصيل النهائية حاليًا.

وأشار رومانو في حسابه على منصة "إكس" إلى أن "واهي" أعطى موافقته المبدئية على الانتقال إلى فرانكفورت، وترك فريقه مارسيليا خلال انتقالات يناير الجاري.

وسيكون واهي البديل لعمر مرموش، فقد لعب النجم الفرنسي مع مارسيليا 14 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، وفق بيانات شبكة "ترانسفير ماركت".
واهي، الذي انضم إلى مارسيليا الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، لم يقدم المستوى المتوقع، وسجل 3 أهداف فقط في 14 مباراة، مما جعله يتراجع في ترتيب مهاجمي الفريق لصالح نيل موباي.

ماتياس كفيستجاردن،فيتو
ماتياس كفيستجاردن،فيتو

 

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