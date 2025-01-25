السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، الإسماعيلي لا يعرف الخسارة على ملعبه

فريق الإسماعيلي،
فريق الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي، يبلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بلاء حسنًا في مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الحالية، بعد انتهاء الجولة التاسعة.

وتبدو نتائج فريق الدراويش وبداياته في مسابقة الدوري المصري مقبولة إلى كبير لدى جماهيره، مقارنة بالموسم الماضي، حيث يحتل الإسماعيلي المركز التاسع بعد إنتهاء الجولة التاسعة من المسابقة برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل مثلها وخسر نفس العدد من المباريات

وسجل لاعبوه 8 أهداف في مرمى الخصوم، في حين استقبلت شباكه 6 أهداف.

ملعب الإسماعيلي، فيتو
ملعب الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي لا يعرف  الخسارة على ملعبه

الظاهرة الإيجابية في نتائج الإسماعيلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، أن الفريق لا يعرف الخسارة على ملعبه بعد أن خاض خمس مباريات على ملعبه من بين 9 موجهات خاضها في المسابقة حتى الآن.

 

نتائج الإسماعيلي على ملعبه في الدوري المصري

المباريات الخمس التي خاضها الإسماعيلي على ملعبه في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، بإجمالي 9 نقاط جمعها في معقل الدراويش. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي النادى الإسماعيلى الدوري الممتاز الدراويش الدوري المصري

مواد متعلقة

المقاولون 2008 يهزم الإسماعيلي برباعية في دوري الجمهورية للناشئين

استاد السلام يستضيف مباراتي الزمالك أمام الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري الممتاز

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

رسميا، حمد إبراهيم مديرا فنيا للإسماعيلي

ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يبدأ من 170 جنيها والبلطي بـ 68

لم تعتمد على شوجر دادي وانحنى أمامها ملوك، منى الشاذلي تدافع عن أم كلثوم بعد تداول صورة مسيئة لها (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الموز المستورد يبدأ من 40 جنيها

رغم انخفاض الصويا والأولين، ارتفاع كبير في سعر زجاجة الزيت بالأسواق

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

من معرض الكتاب، قضاة يؤكدون دور مصر الريادي في دعم القضاء الليبي وتعزيز التعاون المشترك

هذه المرة لا تخطئوا، اعتقال شاب في أمريكا حرض على اغتيال ترامب

الوزارة حطت علينا، ثورة لمعلمات رياض الأطفال بعد إخطارهم بدورة تدريبية في إجازة نصف العام

منوعات

المزيد

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية