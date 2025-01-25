الدوري المصري، الإسماعيلي لا يعرف الخسارة على ملعبه

الإسماعيلي، يبلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بلاء حسنًا في مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الحالية، بعد انتهاء الجولة التاسعة.

وتبدو نتائج فريق الدراويش وبداياته في مسابقة الدوري المصري مقبولة إلى كبير لدى جماهيره، مقارنة بالموسم الماضي، حيث يحتل الإسماعيلي المركز التاسع بعد إنتهاء الجولة التاسعة من المسابقة برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل مثلها وخسر نفس العدد من المباريات

وسجل لاعبوه 8 أهداف في مرمى الخصوم، في حين استقبلت شباكه 6 أهداف.

ملعب الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي لا يعرف الخسارة على ملعبه

الظاهرة الإيجابية في نتائج الإسماعيلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، أن الفريق لا يعرف الخسارة على ملعبه بعد أن خاض خمس مباريات على ملعبه من بين 9 موجهات خاضها في المسابقة حتى الآن.

نتائج الإسماعيلي على ملعبه في الدوري المصري

المباريات الخمس التي خاضها الإسماعيلي على ملعبه في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، بإجمالي 9 نقاط جمعها في معقل الدراويش.

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