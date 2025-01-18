السبت 18 يناير 2025
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رياضة

فيفا يرد على الإسماعيلي: كنتم تعلمون أنكم موقوفون من القيد فترتين

مقر الفيفا، فيتو
مقر الفيفا، فيتو

الإسماعيلي، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على استفسار النادي الإسماعيلي، بشأن غلق القيد مرة أخرى للنادي يوم 8 يناير الماضي، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.

 

الإسماعيلي يستفسر من فيفا عن سبب إيقاف القيد

وأرسل النادي الإسماعيلي، خطابا رسميا لـ"فيفا"، يوم 9 يناير الماضي، متسائلا عن سبب إيقاف القيد مرة أخرى، لحين سداد المبالغ المطلوبة، موضحا في خطابه استعداد النادي لسداد أي مبالغ مالية، لإتمام عملية رفع إيقاف القيد مرة أخرى.

وجاء رد فيفا، على خطاب الإسماعيلي، في نفس اليوم، أن رفع إيقاف القيد، تم بشكل تلقائي، في سيستم تسجيل اللاعبين "TMS".

الإسماعيلي سلم لاعبين جدد مقدمات عقود

وخاطب النادي الإسماعيلي، فيفا مرة أخرى، يوم 13 يناير الماضي، لتسجيل اللاعبين الذين تم رفعهم على السيستم الخاص بتسجيلهم، موضحًا تعاقده مع عدد من اللاعبين وحصولهم على مقدمات تعاقد، وفقا لعملية رفع إيقاف القيد التي تمت، يوم 1 يناير الماضي، خاصة وأن خطأ رفع إيقاف القيد، جاء من جانب فيفا، وهو المسئول عن خطئه حتى لا يدخل النادي الإسماعيلي في صدام مع هؤلاء اللاعبين.

فيفا يصدم الإسماعيلي بشأن رفع إيقاف القيد

ورد فيفا على خطاب الإسماعيلي قائلا: "لا يمكنا تسجيل هؤلاء اللاعبين لأن النادي على علم بإيقاف القيد لفترتين الأولى بداية من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025، وعملية تعاقد النادي مع اللاعبين هو المسئول عنها، خاصة أنه على علم مسبق بإيقاف القيد لفترتين".

بناءً على كل ما سبق، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا.

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