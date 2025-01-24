وزير التعليم العالي يوجه بضرورة استعداد الجامعات للفصل الدراسي الثاني

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024/ 2025.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات بها وهي جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروح والعريش والغردقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة لتجديد الثقة فيه رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وجه الدكتور أيمن عاشور برفع درجة الاستعداد القصوى فيالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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