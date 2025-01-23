أصدر المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفي عن منصة تسجيل الأنشطة الطلابية.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود بناء الإنسان المصري وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، التي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الهوية الوطنية من خلال التكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة.

المجلس الأعلى للجامعات يطلق فيديو تعريفي حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية

تأتي هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبتوجيهات الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في إطار حرص المجلس على تعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، مع التركيز على تكوين جيل واعٍ وقادر على الإبداع والبناء.

أصدر المجلس الأعلى للجامعات الفيديو التعريفى من خلال مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالتعاون مع الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب، والذي يسلط الضوء على أهمية الأنشطة الطلابية في الحياة الجامعية، ودورها في تعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما يبرز الأنشطة الطلابية كأداة رئيسية لدمج الطلاب داخل المجتمع الجامعي وتأهيلهم للحياة في المجتمع المدني، بالإضافة إلى توفير مساحات لتنفيذ الأنشطة التي تتماشى مع اهتماماتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

حيث تهدف منصة تسجيل الأنشطة الطلابية إلى:

- توثيق الأنشطة الطلابية في الكليات المصرية وأرشفتها إلكترونيًّا.

- تسهيل إصدار تقارير شهرية أو ربع سنوية أو سنوية عن الأنشطة المختلفة.



- مساعدة الجامعات على وضع خطط مستقبلية للأنشطة والإعلان عنها لزيادة المشاركة الطلابية.



- رفع مستوى التنافسية بين الجامعات من خلال متابعة الأنشطة الطلابية في الجامعات الأخرى.



- تزويد متخذي القرار بتقارير شاملة لمتابعة أثر الأنشطة على الطلاب وقدرتها على تحقيق تغيير إيجابي.

كما تحتوى المنصة على روابط لمبادرات مجتمعية بارزة مثل "بداية جديدة لبناء الإنسان" وأنشطة الحفاظ على البيئة. ومكتبة إلكترونية تضم كتيبات تعليمية وتوعوية وأخرى تسلط الضوء على إنجازات الجامعات. بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتطوير المنصة لتشمل أنشطة توعية تغطي قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية معاصرة.

“ تمثل منصة تسجيل الأنشطة الطلابية رؤية جديدة لتطوير الجامعات المصرية، بقيادة المجلس الأعلى للجامعات، وهي فرصة لكل فرد في المجتمع الجامعي ليكون جزءًا من التغيير والبناء لمستقبل أفضل”.

ويدعو المجلس الأعلى للجامعات جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي والطلابي للمشاركة في هذا المشروع الرائد والإسهام بإبداعاتهم وجهودهم لتحقيق التميز وصياغة مستقبل مشرق.

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