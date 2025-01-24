الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وتدعو لحل سلمي للقضية

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي، إن واشنطن أن لا تدعم استقلال تايوان، معربا عن أمله في حل قضية الجزيرة بالطرق السلمية.

 واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وتدعو لحل سلمي للقضية


ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن روبيو قوله: "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، وتأمل في أن يتم حل القضية بشكل سلمي وبطريقة مقبولة من كلا جانبي مضيق تايوان".

يذكر أن جذور التوتر في العلاقات بين الصين وتايوان تعود إلى عام 1949، عندما انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية ومقاطعة تايوان الجزيرة. 

أمريكا تعترف بمبدأ الصين الواحدة 

وشهدت العلاقات بين الجانبين تحسنا تدريجيا في أواخر الثمانينيات، حيث استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان في التواصل عبر منظمات غير حكومية، مثل جمعية تطوير العلاقات عبر مضيق تايوان في بكين و"مؤسسة التبادلات عبر المضيق" في تايبيه.

ومن جانبها، تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتصر على أن الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" هو شرط أساسي لأي دولة ترغب في إقامة أو الحفاظ على علاقات دبلوماسية معها.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع تايوان وتزودها بالأسلحة، إلا أنها تلتزم رسميا بمبدأ "الصين الواحدة" وعدم الاعتراف باستقلال تايوان.

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أمريكا الصين تايوان بكين

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