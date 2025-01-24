الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

ذكرت صحيفة "شينخوا" أن الصين أطلقت 18 قمرا صناعيا من نوع Qianfan دفعة واحدة إلى الفضاء.

إطلاق 18 قمرا صناعيا من نوع Qianfan دفعة واحدة إلى الفضاء

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الإطلاق جرت يوم الخميس من مطار Taiyuan الفضائي شمالي الصين، تمام الساعة 13:15 بتوقيت بكين، واستخدم في العملية صاروخ فضائي صيني من نوع Long March 6، وهذه هي المرة رقم 557 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي.

وتبعا للصحيفة فإن شركة (SSST) التي طورت هذه الأقمار تخطط لإطلاق أكثر من 14 ألف قمر صناعي صغير إلى مدار يرتفع حوالي 1160 كلم عن سطح الأرض، ومن المفترض أن تكون هذه الأقمار منافسة لأقمار Starlink التي تطلقها شركة "سبيس إكس" الأمريكية.

أما صاروخ Long March 6 الذي استخدم في عملية الإطلاق يوم الخميس فهو صاروخ فضائي يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، طورته أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، ويمكن لهذا الصاروخ نقل حمولات يصل وزنها إلى 6.5 طن إلى مدار يبعد 500 كلم عن الأرض.

تطوير البرنامج الفضائي الصيني

تعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة إضافة إلى أقمار مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.

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