الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

الصين، فيتو
الصين، فيتو

ذكرت صحيفة "شينخوا" أن الصين أطلقت 18 قمرا صناعيا من نوع Qianfan دفعة واحدة إلى الفضاء.

إطلاق 18 قمرا صناعيا من نوع Qianfan دفعة واحدة إلى الفضاء

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الإطلاق جرت يوم الخميس من مطار Taiyuan الفضائي شمالي الصين، تمام الساعة 13:15 بتوقيت بكين، واستخدم في العملية صاروخ فضائي صيني من نوع Long March 6، وهذه هي المرة رقم 557 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي.

وتبعا للصحيفة فإن شركة (SSST) التي طورت هذه الأقمار تخطط لإطلاق أكثر من 14 ألف قمر صناعي صغير إلى مدار يرتفع حوالي 1160 كلم عن سطح الأرض، ومن المفترض أن تكون هذه الأقمار منافسة لأقمار Starlink التي تطلقها شركة "سبيس إكس" الأمريكية.

أما صاروخ Long March 6 الذي استخدم في عملية الإطلاق يوم الخميس فهو صاروخ فضائي يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، طورته أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، ويمكن لهذا الصاروخ نقل حمولات يصل وزنها إلى 6.5 طن إلى مدار يبعد 500 كلم عن الأرض.

تطوير البرنامج الفضائي الصيني

تعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة إضافة إلى أقمار مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصين Qianfan مطار Taiyuan بكين عمليات الإطلاق الفضائي سبيس اكس الأقمار الصناعية

مواد متعلقة

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

8 نجوم عرب سبقوا عمر مرموش في اللعب مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية