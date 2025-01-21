شرف التعليم.. الأيدي الخفية والتحقيق الشامل!

إهانات فجة وجهت إلى المسئول الأول عن التربية والتعليم في مصر من وكيلة مدرسة كابيتال بالتجمع تضمنت تعريضا بشخص الوزير وعائلته، وما فيها من تلميحات تخص ضمير الوزير وبالتالي ذمته.. لو صحت لاستوجبت عقاب المذكورة بتهمة القذف العلني فضلا عن التجريح!



وكيلة المدرسة عادت وقالت إن الحساب الذي صدرت عنه الاتهامات والاهانات لا يخصها وأن الكلام المنسوب إليها لا يخصها ولم يصدر عنها!



وهنا نكون أمام أحد احتمالين تقصده الوكيلة.. إما تقصد أن الحساب كله مزيف ولا يعنيها وأن حسابها الحقيقي لم ينشر أي شئ.. أو تقصد أن اختراقا تم لحسابها الحقيقي من مجهول ومن خلاله نسب لها هذا المجهول الكلام المخالف للقانون!



السؤال: ما الذي يثبت لنا أن سطوا أو تزييفا قد تم تسبب في الأزمة الجديدة التي نراها -أن صحت- تفوق معركة الطالبات! وأن الوكيلة لم تفعل ذلك فعلا؟! أليس واردا أن هناك من يفهم في القانون نصح الوكيلة بأن المنسوب إليها يخالف القانون وإذا لجأت الوزارة أو وزيرها إلي القضاء ستدان علي الفور؟!



ثم.. لو كان كلام الوكيلة صحيحا.. ألا يعني ذلك أن طرفا ثالثا ارتكب جريمتين تزييف حساب أو اختراقه وارتكاب جريمة القذف بحق موظف عام وإهانته وخدش سمعته؟! وبالتالي ينبغي عقاب هذا المجرم الخفي؟!



ماذا يعني ذلك؟! يعني أن قصة إهانة الوزير تستحق تحقيقا منفصلا عن واقعة الاعتداء على الطالبة.. وتمتلك أجهزتنا ما يمكنها من إثبات أو نفي ذلك.. عندئذ وعندئذ فقط يمكن تلمس الإجراء الصحيح.. ربما كانت جهة معادية تقف خلف ذلك ومن حقنا أن نعرفها.. وسبق لهذه الجهات أن زورت أوراقا منسوبة لوزير تعليم سابق بل وزيفت إستقالة لوزير ثالث موقعه بل ومختومة، وكلاهما انتشر أسرع من الريح العاصفة على شبكات التواصل وكلاهما لم يكن صحيحا!



كمواطن قبل أن أكون صحفيا لا يرضيني تجريح وزير في بلدي حملته القيادة السياسة ملف التربية والتعليم.. وكصحفي لا يرضينا "إكفاء الماجور على الخبر" كما يقول المثل.. وشعار "يا دار ما دخلك شر" لا يصلح ولا يصح أصلا في الشأن العام! أما إن كان تزويرا خارجيا -أو حتى داخليا- من جماعة مجرمة عندئذ سيعرف شعبنا حجم المعركة واتساعها.



يا سادة: شرف التعليم كله وهيبته -وليس فقط الوزير الوزارة- على المحك.. فاستقيموا تستقيم أمورنا كلها وأحيلوا الأمر برمته للقانون ولجهات الاختصاص.. الحل في ذلك.. ولا حل إلا بذلك!

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