السبت 21 ديسمبر 2024
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سياسة

جمال سليمان: حافظ الأسد نجح في صنع علاقة متوازنة بين إيران والدول العربية

جمال سليمان بنقابة
جمال سليمان بنقابة الصحفيين، فيتو

صرح النجم السوري جمال سليمان، بأن فترة حكم الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد شهدت مزيجًا من الجبرية والحكمة السياسية، مؤكدًا أن النظام كان يعتمد على إجراءات حاسمة، لكن في الوقت نفسه كان يتمتع بحكمة سياسية توازن بين القوة والدهاء.

وأضاف سليمان، أن سوريا في عهد الأسد الأب كانت تتمتع بعلاقات مميزة مع إيران، بالإضافة إلى علاقتها الاستراتيجية مع الدول العربية، وخاصة مصر، وهو ما ساعد على تأكيد دور سوريا البارز في المنطقة.

فشل محاولات الإصلاح في سوريا 

وأضاف خلال الحوار المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي، اليوم السبت، بنقابة الصحفيين، كان في تفاهم من نظام حافظ الأسد على الإصلاح، جاء بشار وخالف الوعد، وفشلت كل الأصوات المطالبة بالإصلاح، ووصل الفساد إلى ذروته وبشار الأسد تربع على قمته،  والفساد بطبيعة الحال أكبر عدو للاستقرار، وفقد الشعب الأمل في أي إصلاح.

مصر في عهد  مبارك 

وتابع:"  الشعب  كان يقارن بين الحكم في سوريا ومصر أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان هناك هامش من الحرية للصحفيين في مصر، لو صحفي سوري حاول يكتب ربُع ما يكتب في مصر عن النظام، كان يدفن دون أن يعرف أهله حتى مكان دفنه، وقلت لبشار لا يمكن اختبار شخص مقابل دولة". 

 

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الممثل السوري جمال سليمان في ضيافة نقابة الصحفيين جمال سليمان نقابة الصحفيين
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