تداول 36 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26589 طنا تشمل: 1358 طن يوريا و7000 طن جبس معبأ و18231 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49124 طنا تشمل: 21000 طن ذرة و14233 طن فول صويا و2860 طن ابلاكاش و7500 طن سكر و2348 طن حديد و3714 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1183 طن.

حركة الصادر من الحاويات



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2352 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 21 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2017 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37055 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 78898 طنًا.



كما غادر عدد 1 قطار بحولة إجمالية 1200 طن قمح متجه إلى صوامع أسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5593 حركة.

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