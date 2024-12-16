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تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم بيانًا عن حركة السفن والنقل، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن.

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة  ( EDFU ) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43760 طنا تشمل: 19899 طن يوريا  و 5900 طن اسمنت معبأ و1200 طن حديد و1534 طن كلينكر و15227 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47013 طنا تشمل: 11421 طن قمح و8800 طن ذرة و4403 طن زيت طعام و9608 أطنان خردة و9166 طن حديد و1216 طن فول صويا و700 طن فول و909 طن خشب زان و790 طن ابلاكاش.  

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 766 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 380 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4259 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54681 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108517 طنًا.

كما غادر 1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4135 حركة  .

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