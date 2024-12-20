ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط 9 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة ( WADI TIBA ) والتي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، حيث جاء ذلك طبقًا للبيان الصادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

حركة الصادر من البضائع العامة

فيما وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31200 طن تشمل: 19600 طن يوريا و5100 طن جبس معبأ و6500 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69073 طن تشمل: 12682 طن حديد و9300 طن فول و16579 طن ذرة و912 طن خشب زان و2000 طن قمح 14914 طن خردة و2775 طن مولاس و500 طن بذرة كتان و9411 طن فول صويا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50909 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130694 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2581 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5124 حركة.

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