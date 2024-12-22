الأحد 22 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

فرح يوسف صديقة أحمد مالك في ولاد الشمس

فرح يوسف
فرح يوسف

تعاقدت الفنانة فرح يوسف على المشاركة في مسلسل ولاد الشمس، مع كل من أحمد مالك وطه الدسوقي، وتلعب خلال العمل شخصية صديقة أحمد مالك وتربطها علاقة رومانسية به.

 

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاحقد  قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذى كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي في أحد دور رعاية الأطفال.

 

 

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

 

 

 

 

مسلسل ولعة ومفتاح

ومسلسل “ولعة ومفتاح” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم وإخراج عصام عبد الحميد.

وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات، حين عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

 

قصة فيلم عنها

أما في السينما فكان آخر أعماله فيلم “عنها”، وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى «درية»، وتم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.

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فرح يوسف ولاد الشمس أحمد مالك طه الدسوقي مسلسلات رمضان

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