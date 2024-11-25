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ثقافة وفنون

طه الدسوقي وأحمد مالك يبدآن تصوير "ولعة ومفتاح" في هذا الموعد

طه الدسوقي وأحمد
طه الدسوقي وأحمد مالك، فيتو

يشارك النجمان طه الدسوقي وأحمد مالك في سباق رمضان القادم بمسلسل "ولعة ومفتاح"، وتم الاستقرار على هذا الاسم ليكون النهائي للعمل، بعد كان يحمل اسم “أولاد شمس”.

من المقرر أن تبدأ أسرة العمل التصوير بداية ديسمبر القادم، وسيتم تصوير المشاهد الأولى للعمل داخل إحدى دور رعاية الأطفال يطلق عليها اسم شمس.


ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الhثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

مسلسل ولعة ومفتاح

مسلسل “ولعة ومفتاح” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم وإخراج عصام عبد الحميد.

وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات، حين عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

قصة فيلم عنها

أما في السينما فكان آخر أعماله فيلم “عنها”.. وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى «درية»، وتم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.


أبطال فيلم عنها


فيلم "عنها" بطولة كل من: أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.


وكان صناع الفيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "اشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

وكان آخر أعمال الفنان طه الدسوقي مسلسل “حالة خاصة” الذى قدمه مع الفنانة غادة عادل، وجسد فيه دور شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحصل العمل علي إشادة الجمهور والنقاد.

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