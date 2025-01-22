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جامعة بنها تظهر في 5 تخصصات بإصدار تصنيف التايمز للموضوعات 2025

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة ظهرت في خمس تخصصات في إصدار تصنيف التايمز للموضوعات لهذا العام بالتخصصات التي تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

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جامعة بنها تتقدم في تصنيف التايمز للموضوعات
وأشار " الجيزاوي" إلي أن الجامعة جاءت في الترتيب العالمي ضمن الفئة 401-500 في مجال علوم الحاسب ضمن (1,122) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالفئة الثالثة بالمشاركة مع جامعة المنصورة ضمن 17 جامعة مصرية، وفي مجال علوم الفيزياء جاءت بالفئة 601-800 ضمن (1,447) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالفئة الرابعة بالمشاركة مع عدد من الجامعات المصرية ضمن 28 جامعة مصرية.
وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة جاءت ضمن الفئة 601-800 في مجال الهندسة ضمن (1,488) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالفئة الثالثة بالمشاركة مع عدد من الجامعات الأخرى من ضمن 28 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف، كما جاءت ضمن الفئة 501-600 في مجال علوم الحياة ضمن (1,150) جامعة عالمية وبالفئة الرابعة بالمشاركة مع عدد من الجامعات الأخرى ضمن 23 جامعة مصرية، وبالترتيب 801-1000 في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية ضمن (1,150) جامعة عالمية، وبالفئة الرابعة بالمشاركة مع عدد من الجامعات الأخرى ضمن 23 جامعة مصرية.
ووجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجال العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والعلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وعلوم الحاسب والهندسة لهذا التميز، متمنيا مزيد من التقدم وتحقيق مراكز أعلى على مستوى جميع الموضوعات.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جامعة بها بنها القليوبية بنها الاهلية

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