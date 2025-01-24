الجمعة 24 يناير 2025
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محافظات

سيدة تحاول التخلص من حياتها بسبب خلافات اسرية بالغربية

ضحية جديدة لحبة الغلة
ضحية جديدة لحبة الغلة

أقدمت سيدة بالعقد الرابع من عمرها من التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة؛ بسبب خلافات أسرية بمدينة السنطة في محافظة الغربية.

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تقديم الإسعافات الأولية

فيما جرى نقلها لمستشفى السنطة العام وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وحجزها بالمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.
 

قرص حفظ الغلال

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من مستشفى السنطة بوصول سيدة تدعى “حنان. م.ال” مقيمة دائرة المركز، بمحاولة التخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام.
 

تولت النيابة التحقيق

وتمكن أهليتها من إنقاذه ونقلها للمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

إنقاذ شخص حاول التخلص من حياته في المنيا

نجح أهالي قرية تلة التابعة لمركز المنيا في إنقاذ شخص من الموت بعد محاولته إنهاء حياته شنقًا داخل منزله لأسباب غامضة، وتم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

قرية تلة التابعة لمركز المنيا 

تلقى الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول محاولة شاب مقيم في القرية إنهاء حياته، وتدخل الأهالي وسط صراخ عائلته وتمكنوا من إنقاذه في الوقت المناسب.

إنقاذ شخص من محاولة انتحار في المنيا

 انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة الشاب "أشرف م."، البالغ من العمر 25 عامًا، باختناق وجروح في الرقبة نتيجة المحاولة.

مستشفى الصدر بالمنيا

تم نقله إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبسؤال عائلته عن أسباب الحادث، نفوا معرفتهم بالتفاصيل، ورجحوا أن يكون السبب هو معاناته من اضطرابات نفسية.

التصريح بدفن جثة عامل تخلص من حياته بسبب خلافات أسرية في المنيا

وجدير بالذكر، قرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان عامل بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بتناول مادة سامة، مبيد حشري.

التصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته بسبب خلافات أسرية

بدأت أحداث الواقعة، عندما لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بتناول "قرص حفظ الغلال"، بمركز العدوة، في محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية.

أمن المنيا 

وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع عامل متأثرًا بتناول "قرص حفظ الغلال"، بمركز العدوة.

قرص حفظ الغلال

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع م، د، م، ف، 35 سنة، مقيم بإحدى قرى العدوة، متأثرا بتناول "قرص حفظ الغلال"، بسبب خلافات أسرية.

 مشرحة مستشفى العدوة المركزي

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

 

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