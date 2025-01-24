قرارات عاجلة في حادث مصرع سيدة وطفلة وإصابة 6 في حادث بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة وطفلة لقيا مصرعهما في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، وأمرت بالتصريح بدفن جثتي المتوفين بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة.

وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية ل٦ آخرين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأفادت المعاينة أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي أدى إلى انقلابها ومصرع سيدة وطفلة وإصابة ٦ آخرين.

حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، أسفر عن وقوع ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية إلى محل البلاغ.



تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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