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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المحال التجارية في الشيخ زايد

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمر قاضي معارضات جنوب الجيزة بتجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المحال التجارية في منطقة الشيخ زايد، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقات بأنهما كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المحال التجارية في منطقة الشيخ زايد.

 

تحقيقات النيابة في اتهام عاطلين بالسرقة

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة، بعض الملابس ومستحضرات التجميل والخردوات المستولى عليهم فى تلك الوقائع، الأدوات المستخدمة فى الواقعة.

 

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

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قاضي معارضات جنوب الجيزة منطقة الشيخ زايد تهمة السرقة سرقة المحال التجارية
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