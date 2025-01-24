الجمعة 24 يناير 2025
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أخبار مصر

نائبة وزيرة التضامن تشارك في افتتاح الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

 شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى في افتتاح فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة»،  وافتتحه الدكتور أحمد هنو  وزير الثقافة بحضور عدد من السادة الوزراء والضيوف من الوفود العربية والأجنبية والعارضين ومسؤولي الوزارات.

 

وقامت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى بتفقد جناح وزارة التضامن الاجتماعي المشارك بالمعرض، والذى يضم جناحا لمعرض "ديارنا "بمعروضاته المتميزة  من المنتجات اليدوية والحرفية من الملابس المطرزة وأعمال الزجاج والمفروشات والديكورات الخاصة برمضان وأشغال الاكسسوارات من الأحجار الكريمة والتصميمات الرائعة،  مثنية على المعروضات المتميزة من حيث الخامات ودقة الصنعة.

كما قامت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة جناح مودة، حيث حرصت على الاستماع إلى شرح مفصل من متطوعي البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من  رئيس الجمهورية عام 2019، ويهدف إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، ويقوم متطوعو البرنامج بنشر الوعى بين رواد المعرض عن برنامج مودة أهدافه ومبادراته المختلفة، بالإضافة إلي التعريف بمنصة مودة الرقمية ودعوة الشباب للدخول والتسجيل عليها للحصول على التدريب.

 كما تفقدت صاروفيم جناح حملة "هنوصلك" لإصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة"، والتي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مكاتب التأهيل الاجتماعي المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، حيث تابعت التجهيزات المقدمة من خلال الحملة لاستقبال رواد المعرض وتوعيتهم بأهداف الحملة وبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الحصول عليها  والمزايا المقدمة من خلالها، كذلك يوفر جناح هنوصلك خدمات التسجيل عبر قاعدة البيانات المميكنة القائمة مع أعضاء الفريق بالمعرض إلى جانب التوعية بآليات الاكتشاف المبكر للإعاقة.

واستمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح من المتطوعين بجناح الهلال الأحمر المصري المشارك بمعرض القاهرة الدولي، حيث يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بالتعريف بثقافة التطوع بين رواد المعرض وتعريفهم بأنشطة الهلال الأحمر المصري والتدريبات المتاحة لديه وتسجيل الراغبين فى التطوع.

وحرصت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على تفقد عدد من أجنحة المعرض الرئيسية بقاعة ٣، وأبرزها جناح وزارتي الدفاع والداخلية، وحلايب وشلاتين، وجناح المجلس القومى للمرأة، وجناح سلطنة عمان ضيف شرف المعرض.

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