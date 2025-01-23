الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تناقش تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جنيف للمشاركة في مناقشة تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما تلقي وزيرة التضامن الاجتماعي الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر حول ماحققت مصر في  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وسيشهد الحدث مشاركة واسعة من عدة دول.

وستشارك مصر فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات.

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