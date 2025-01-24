أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو

تحدث نينوس توم المدير الرياضي لنادي أساريسكا السويدي، عن انتقال عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال نينوس توم المدير الرياضي لنادي أساريسكا السويدي في حواره مع إستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: “كل قصة عظيمة تبدأ من مكان ما، وقصة اليوم هي عن اللاعب عمر مرموش والتي بدأت في مصر، تلك الدولة التي نسعى لتحقيق تواصل جيد معاها لأننا نعلم أنها تمتلك لاعبين جيدين ونريد الحصول على الأفضل من بينهم”.

وأضاف: "في يوم ما تم إرسال إلينا فيديوهات عن ثلاثة لاعبين مختلفين من مصر وكان من ضمنهم لاعب مميز جدا وهو عمر مرموش، وبعدما رأيناه بمصر تنبأنا له بمشوار جيد في عالم كرة القدم، وبعدما أرسلنا له دعوة للمجيء إلينا وإقامة معايشة معنا هنا في نادينا السويدي، بدأنا حلمنا سويا أنه في يوم من الأيام سيصبح الفتى الذهبي في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأكمل:"لقد جاء الفتى عمر مرموش بعد دعوتنا له إلى السويد، وما رأيناه في ملخص لقطاته أردنا أن نراه هنا على مباشرة على أرض الملعب وكان افضل بكثير من الملخصات التي رايناها من قبل فكان يتمتع بالسرعة وطريقة جريه تشبه الى حد كبير طريقة رونالدو البرازيلي".

وأردف: "من يستطيع اللعب ضد هذا اللاعب، انه قادر على التسديد من أي مكان كما يتمتع بالسرعة والذكاء فهو يجذب الأنظار إليه دائمًا".

واختتم حديثه قائلًا: "بدأ عمر مرموش هنا واستمرت رحلته بعد تسع سنوات في مانشستر سيتي للعب مع نجم آخر الفايكنج، النرويجي، هالاند".

ظهر المهاجم الدولي المصري عمر مرموش في مرانه الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد توقيعه رسميًا للفريق السماوي حتى 2029.



أول تعليق من عمر مرموش على انتقاله إلى مانشستر سيتي

أكد النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، أنه فخور كونه أول لاعب مصري يلعب في صفوف السيتي، ويسعى لرفع اسم مصر عاليًا في الدوري الإنجليزي.

وقال عمر مرموش، في أول حوار له مع حساب مانشستر سيتي على منصة إكس: إنه يسعى لبداية موفقة مع السيتي، وأنه متشوق لأول مباراة له مع الفريق، حتى يقدم كل ما لديه ويُظهر إمكانياته.

وأضاف مرموش أنه يتمنى أن يحقق بطولات كثيرة مع مانشستر سيتي، وأنه منذ صغره كان يتابع المهاجم الأرجنتيني أجويرو مع مانشستر سيتي بسبب الشبه الذي يجمع بينهما على حد قول مرموش، وأن لديه نفس مميزات أجويرو الذي يلعب تحت المهاجم ودائما ما يتحرك في المساحات وأثناء تواجد الكرة في قدمه يكون مخيف للمنافسين.

الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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