عمر مرموش يتفوق على صلاح.. تصدر قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا.. تفوق على الخماسي المصري

قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدفع مبلغًا قدره 70 مليون يورو لنظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بالإضافة إلى مكآفات أخرى مقابل خدمات النجم المصري عمر مرموش ليصبح أغلى اللاعبين المصريين في كرة القدم.

مسيرة عمر مرموش

وانضم عمر مرموش، 25 عامًا، إلى آينتراخت فرانكفورت من فولفسبورج في صيف 2023 وسجل 37 هدفًا في 67 مباراة مع النادي، وقد سجل 20 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وعانى مانشستر سيتي من نقص الخيارات في الهجوم بعد انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الصيف إلى أتليتكو ​​مدريد، حيث يعتمد الفريق دائمًا على مهاجمه إيرلينغ هالاند، ويعاني في حال غيابه أو تراجع مستواه.

لم يكن مرموش بمثل هذا القدر من الطلب عندما انتهى عقد إعارته مع شتوتجارت في نهاية موسم 2022-23 على الرغم من أنه كان متاحًا في صفقة انتقال مجانية.

رحيله عن آينتراخت فرانكفورت يمثل انتكاسة رياضية له في ظل سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث سجل صاحب المركز الثالث 42 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، وشارك مرموش بشكل مباشر في 24 منها.

على الجانب الاقتصادي، حقق النادي ربحًا هائلًا من لاعب وصل فقط في صفقة انتقال مجانية من شتوتجارت قبل 18 شهرًا، لكن هنا دعونا نتعرف على أغلى اللاعبين المصريين الآن بناء على أرقام موقع ترانسفير ماركت.

قائمة أغلى انتقالات للاعبين المصريين في التاريخ

عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو:

فقد وقع الدولي المصري عمر مرموش صاحب الـ25 عامًا على عقد يربطه بنادي مانشستر سيتي حتى صيف 2029، ليصبح أغلى اللاعبين المصريين في التاريخ، كما أصبح مرموش اللاعب المصري الثالث في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم بعد محمد صلاح مع ليفربول، وسام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون.

محمد صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو:

في صيف 2017 وقع محمد صلاح عقدًا لمدة خمس سنوات مع ليفربول قادمًا من روما في صفقة ضخمة، لكنها كانت واحدة من أنجح الانتدابات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان أغلى اللاعبين المصريين في ذلك الوقت.

ونجح ليفربول في ضم اللاعب المصري مقابل 40 مليون يورو، بعد فشل محاولاته الأولى في 2014، عندما حاول ضمه من بازل السويسري لكن تشيلسي كان سباقا للتعاقد مع اللاعب وقتها.

محمد صلاح من تشيلسي إلى روما مقابل 15 مليون يورو:

بعد تألق محمد صلاح مع روما على سبيل الإعارة، قام النادي الإيطالي بتفعيل عقد شراء عقده من تشيلسي مقابل 15 مليون يورو في صيف 2016.

محمد النني من بازل إلى أرسنال مقابل 12.5 مليون يورو:

انتقل لاعب الوسط محمد النني إلى صفوف نادي أرسنال في يناير 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري وهو ثالث أغلى اللاعبين المصريين في التاريخ.

وقضى النني رفقة النادي اللندني 8 سنوات، خرج خلالها إعارة لمدة موسم واحد إلى فريق بشكتاش التركي ثم عاد ورحل ضيف 2024 إلى الدوري الإماراتي.

وشارك النني في 161 مباراة مع أرسنال في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 آخرين، وتوج مع الفريق بكأس إنجلترا موسمي 2017 و2018.

محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو:

في يوليو 2019، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده رسميا مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 10 ملايين يورو، ويمكن اعتباره رابع أغلى اللاعبين المصريين في التاريخ.

أحمد حسام ميدو من توتنهام إلى ميدلسبره مقابل 8.8 ملايين يورو:

بعد تألقه مع توتنهام هوتسبير، قرر نادي ميدلسبره أن يدفع 8.8 ملايين يورو في المهاجم الدولي المصري أحمد حسام ميدو، لكن فترته مع "البورو" لم تكن ناجحة مثل توتنهام.

أحمد حسام ميدو من روما إلى توتنهام مقابل 6.7 ملايين يورو:

بعد تألقه مع توتنهام على سبيل الإعارة من روما في 2005، قرر توتنهام التعاقد بشكل كامل مع ميدو في 2006 مقابل 6.7 ملايين يورو، حيث كان أغلى اللاعبين المصريين في ذلك الوقت.

محمد زيدان من ماينز إلى هامبورج مقابل 6.5 ملايين يورو:

صال النجم المصري محمد زيدان وجال في الملاعب الألمانية، وكان أحد ألمع المواهب في البوندسليجا خاصة فترة تألقه مع ماينز، ما جعل هامبورج يدفع 6.5 ملايين يورو لضمه في يوليو 2007 وكان أحد أغلى اللاعبين المصريين حينها.

رمضان صبحي من ستوك سيتي إلى هدرسفيلد مقابل 6.5 ملايين يورو:

كان رمضان صبحي يعد الموهبة المصرية الأبرز، وانضم إلى ستوك سيتي ولعب معه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي يوليو 2018 انضم إلى هدرسفيلد تاون مقابل 6.5 ملايين يورو وبقي معه لمدة عام.

أحمد حسام ميدو من أياكس إلى مارسيليا مقابل 6 ملايين يورو، ومن مارسيليا إلى روما مقابل 6 ملايين يورو:

مرة أخرى واصل أحمد حسام ميدو رحلته الأوروبية فانتقل من أياكس الهولندي "الذي لمع معه" إلى مارسيليا في عام 2003 مقابل 6 ملايين يورو، وكان هدافًا مميزًا رفقة الإيفواري ديديه دروجبا، وفي يوليو 2004 تعاقد معه نادي روما الإيطالي بنفس السعر.

انتقالات أخرى للاعبين مصريين بمبالغ كبيرة

ومصطفى محمد انتقل أيضًا من جالطة سراي التركي إلى نانت الفرنسي مقابل 5.75 ملايين يورو في عام 2002.

ورمضان صبحي انتقل من هدرسفيلد الإنجليزي إلى بيراميدز مقابل 5 ملايين يورو في عام 2020.

ورمضان صبحي انتقل من الأهلي المصري إلى ستوك سيتي مقابل 5 ملايين يورو في عام 2016.

وأحمد حجازي انتقل من الأهلي إلى وست بروميتش مقابل 5 مليون يورو في يناير 2018.

وحسين الشحات انتقل من العين الإماراتي إلى الأهلي المصري مقابل 4.35 ملايين يورو في يناير 2019.

وأحمد حسام ميدو انتقل من خنت البلجيكي إلى أياكس الهولندي مقابل 4.20 ملايين يورو في عام 2001.

ومحمد عبد المنعم انتقل من الأهلي المصري إلى نيس الفرنسي مقابل 4.20 ملايين يورو في عام 2024.

مصطفى محمد انتقل من الزمالك إلى جالطة سراي التركي مقابل 3.85 ملايين يورو في عام 2022.

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